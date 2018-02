ACCM : 8ème ÉDITION DES RENCONTRES DE L’EMPLOI DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 FÉVRIER 2018

Retrouvez la chronique pour tout savoir sur la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette

le vendredi à 10h50 et le samedi à 11h50.

16 février 2018

La communauté d’agglomération ACCM organise la 8e édition des Rencontres de l’emploi, du 19 au 23 février 2018 au Palais des congrès d’Arles. Un rendez-vous co-animé par de nombreux partenaire au côté de l’ACCM, comme le Pôle emploi d’Arles et la plateforme Initiative Pays d’Arles. Renseignements service emploi ACCM au 04 86 52 60 60.





Interview de David GRZYB vice président de l’agglo délégué à l’économie et à l’emploi, Mohamed RAFAÏ vice président d’ACCM délégué à l’insertion professionnelle et au développement touristique, Didier GENETEAUD directeur du Pôle Emploi d’Arles et Audrey MAGNIN Chargée de mission, chef de projet du Citéslab d’Initiative Pays d’Arles :

Le programme des rencontres de l’emploi

Site : http://www.agglo-accm.fr/prés-inscriptions-aux-rencontres-de-lemploi,-édition.html

Les autres chroniques ACCM.