ABBAYE DE MONTMAJOUR MONUMENT JEU D’ENFANT 21 ET 22 OCTOPBRE 2017

Que faire en famille le weekend du 21 et 22 octobre ? Ne manquez pas “Monument jeu d’enfant” pour découvrir le patrimoine avec vos enfants !

Deux ateliers photographiques seront proposés en fonction de la tranche d’âge des enfants.

– Pour les enfants de 6 à 8ans “Atelier Chapitomontage” de 10h15 à 12h15 le 21 et 22 octobre :

Prise de vue, impression instantanée, découpage et collage sur une structure en volume, il faudra jouer de tous les savoir-faire pour donner forme à son imagination! Tous réinventeront d’éphémères chapiteaux de Montmajour, présentés à la fin de l’atelier.

– Pour les 8 – 12ans “atelier Gif animé” de 14h15 à 16h15 le 21 et 22 octobre :

Dans cet atelier, au cœur de l’abbaye de Montmajour, les participants pourront à leur tour explorer les multiples possibilités créatives du GIF. Créer un mini story-board, réaliser une séquence d’images en jouant avec les points de vue et la lumière, choisir une vitesse de montage : en quelques étapes, les participants passeront de l’image fixe à l’image en mouvement pour inventer une micro narration et partager leur univers visuel. Ils pourront repartir de Montmajour avec leur GIF animé.

Interview de Antoinette Goiroux, chargée d’actions éducatives pour l’Abbaye de Montmajour :

Informations pratiques

Réservations obligatoires.

Droits d’entrée : Entrée gratuite pour les moins de 18 ans et pour les moins de 26 ans ressortissants des 27 pays de l’Union européenne et résidents réguliers non européens sur le territoire français.

Tarif réduit pour un adulte accompagnant un enfant de 5 à 12 ans.

Renseignements et réservations :

Par téléphone 04.90.54.86.46 ou par mail à abbaye-de-montmajour@monuments-nationaux.fr

Site : http://www.abbaye-montmajour.fr/Actualites/Monuments-jeu-d-enfant-OBJECTIF-2.0-A-MONTMAJOUR