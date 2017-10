À LA RENCONTRE DES SAVOIR FAIRE DES ALPILLES SAMEDI 7 OCTOBRE 2017

A l’initiative de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, les entreprises des Alpilles ouvrent leurs portes.

Une journée organisée par la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles et l’Office de Tourisme intercommunal de Saint-Rémy de Provence-Alpilles.

Créez votre propre itinéraire « A la rencontre des savoir-faire des Alpilles » et partez à la découverte des arts, terroirs et savoir-faire à travers 23 entreprises du territoire.

Des dégustations de produits locaux, des démonstrations de savoir-faire et des parcours découverte au sein des entreprises emblématiques des Alpilles Des traditionnels mouliniers et viticulteurs jusqu’aux saveurs du terroir, en passant par les métiers d’art dans l’intimité de leurs ateliers : à vous de composer votre itinéraire et de flâner au gré des rencontres, surprises et dégustations …

L’interview de Yves FAVERJON 1er adjoint à la mairie de St Rémy de Provence et vice pdt de la CCVBA :

L’interview de monsieur André CAMOUS des “Confitures CAMOUS” de Maussane :

Informations à l’accueil des offices de tourisme de Saint-Rémy de Provence Alpilles, les Baux-de-Provence, Fontvieille, Maussane-les-Alpilles, Mouriès.

Tél. 04 90 92 05 22

Cliquez sur la carte, téléchargez le livret et découvrez les entreprises partenaires

Lien : http://www.saintremy-de-provence.com/news/458/112/A-la-Rencontre-du-Savoir-Faire-des-Alpilles/