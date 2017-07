À LA DÉCOUVERTE DE LA CAMARGUE À CHEVAL AU DOMAINE DE LA PALISSADE

Le domaine de la Palissade, situé à 8 km du village de Salin de Giraud (direction plage de Piémanson) est un site naturel protégé dans les Bouches-du-Rhône qui appartient au Conservatoire du Littoral et qui est géré par le Parc naturel régional de Camargue. La randonnée à cheval est avant tout une découverte guidée et commentée de l’espace naturel, de sa faune et de sa flore. Les balades à cheval traversent les différents milieux de Camargue comme la pelouse à saladelles, la sansouïre, le marais … et longent le fleuve, omniprésent sur le site.

Les cavaliers, débutants comme confirmés, partagent un moment privilégié avec leurs chevaux et se retrouvent, lors d’un magique instant, tel des gardians chevauchant sur ces immenses terres de Camargue.

L’interview de Jean Marie REISSI :

