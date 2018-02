9ème ÉDITION DE GRAINES DE ZEN A LA MPT D’ISTRES DU 9 AU 11 MARS 2018

Trois journées dédiés au bien être et pour la 9ème fois proposé par la Maison Pour Tous d’Istres.Une occasion de découvrir à Istres et ses environs, tout ce qui touche au mieux-être et au bien-être, avec des ateliers individuels, des ateliers collectifs, et des conférences.

Dans le hall, vous retrouverez le petit marché de Graines de Zen, avec des stands de produits bio, des coussins de méditation, des produits de beauté, des huiles essentielles, bijoux et pierres…

Ouverture des inscriptions à partir du jeudi 22 février de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, mais aussi pendant les 3 jours “Graines de zen”.

L’interview de CHRISTELLE MANCARELLI animatrice à la MPT d’Istres:

Site : http://www.mptistres.org/accueil/graines-de-zen/

https://www.facebook.com/maisonpourtous.istres/

Adresse : Maison Pour Tous

3, chemin de St Pierre

Les Heures Claires

13 800 Istres

Téléphone : 04 42 55 32 20