9e FESTIVAL “DE SES BATTEMENTS D’ELLES” À ARLES DU 14 NOV AU 1er DÉCEMBRE 2017

La nouvelle édition de la manifestation De ses battements d’elles proposée par la Compagnie de L’Ambre s’intitule ” A la langue… Exil “. En plusieurs soirées, vous pourrez assister à des rencontres avec l’écrivaine iranienne Maryam Madjidi, la chanteuse Maryam Chemirani, les musiciens Kevin Seddiki et Bijan Chemirani. La Rwandaise Dafroza Gauthier avec la journaliste Florence Prudhomme et la réalisatrice Michelle Muller évoqueront à travers le livre Cahiers de mémoire – Kigali, 2014, l’histoire récente du Rwanda. Sera aussi à l’honneur la poétesse égyptienne Joyce Mansour.

Interview de Claudine PELLÉE fondatrice la cpie de l’Ambre :

Le programme :

À l’enclos Saint-Césaire

Mardi 14 novembre à 18h : ouverture de De ses battements d’elles, rencontre avec Maryam Madjidi autour de son livre Marx et la poupée suivie d’une lecture musicale par elle-même avec Kevin Seddiki à la guitare

Mercredi 15 novembre à 19h : Concert en Poésies Persanes avec Maryam et Bijan Chemirani, Maryam Madjidi, Kevin Seddiki.

Lundi 20 novembre à 19h : rencontre autour des Cahiers de mémoire – Kigali, 2014 suivie de la projection du film Kwibuka (« Se souvenir ») et vernissage de l’exposition de peintures Imigongo et de portraits des rescapées. A voir jusqu’au 24 novembre de 14 h à 18 h

Mardi 21 novembre à 19h : rencontre-témoignage avec Dafroza Gauthier une des auteures des Cahiers de mémoire – Kigali, 2014

Vendredi 1er décembre à 19h : lecture des poèmes de Joyce Mansour par Claudine Pellé.

À la librairie Actes Sud

Samedi 25 novembre à 11h30 : rencontre avec Florence Prudhomme et Michelle Muller, et signature du livre Cahiers de mémoire.

Site : http://desesbattements.canalblog.com/

https://www.facebook.com/battementsdelles/