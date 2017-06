8ème LA NUIT DE LA ROQUETTE JEUDI 6 JUILLET 2017

Venez passer la Nuit avec nous, le 6 juillet au cœur palpitant d’Arles !

Toute la nuit, à partir de 19h, le quartier de La Roquette vous attend, de place en place, de rue en rue, de maison en impasse, pour une exposition, une projection photo ou vidéo, une animation, une performance culturelle, ou à la recherche de Mimile, notre mascotte éclatée qu’il faudra bien recomposer avec votre aide. (Suivez le plan !)

Le 6 juillet, les habitants de La Roquette, bénévoles, amateurs éclairés ou professionnels en surchauffe, mélangent, croisent , confrontent leurs talents autour des arts visuels, plastiques,

kaléidoscope d’initiatives sensibles sans chichis, saupoudrées de quelques notes de musique échappées des cours et recoins insolites de notre vieux quartier. Entre les façades centenaires et les murs chauds suinte une histoire populaire, ancienne et en mouvement que les Roquetiers d’hier et d’aujourd’hui honorons ensemble, racontant chacun à sa façon le plaisir d’y vivre avec nos aïeux et nos enfants, partageant avec vous, visiteur d’une nuit ou voyageur de toujours, de France et de Navarre, les délices d’une nuit d’été.

La Nuit de La Roquette, le 6 juillet 2017, de 19h à 2h du matin

Site : https://nuitdelaroquette.tntb.net/