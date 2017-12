7ème SALON DU LIVRE TAUREAU Y TOROS A ARLES DU 14 AU 17 DÉCEMBRE 2017

Pour la septième année l’association l’Auberge des passionnés propose durant 4 jours le Salon du Livre “ Arles Provence Camargue, Taureaux y toros “ mettra en lumière la richesse et la diversité du territoire et l’univers des taureaux qu’ils soient camarguais et espagnols aux travers des nombreuses publications qui leur sont consacrées, mais aussi par une série d’événements et de rencontres.

L’interview de Jean COLOMINA :

le programme complet sur le site : https://laubergedespassionnes.wordpress.com/2017/12/03/salon-du-livre/