5EME RENCONTRES DES COLLECTIONNEURS A FOURQUES DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017

L’Association “Lis Acampaïre Fourcaten” organise ses 5èmes RENCONTRES DES COLLECTIONNEURS. 25 exposants seront présents avec 14 thèmes différents dont les timbres, monnaies, cartes postales anciennes, électrophones “Teppaz”, postes de radio anciens, trains électriques, disques en vinyle, bijoux, fèves, capsules de champagne, livres anciens, BD, etc…

– A 14h30 : SÉANCE DE DÉDICACES

M. Gérard BAUDIN, Félibre Mainteneur, Maître d’Oeuvre du Félibrige, président fondateur du Conservatoire documentaire et culturel Frédéric Mistral, écrivain, présentera et dédicacera ses ouvrages et études sur le grand Maître de la Littérature Provençale.

Parking gratuit à proximité, restauration rapide sur place. Tirage de la tombola à 16h30, superbes lots à gagner.

Ecouter l’interview de Philippe TEISSIER président de l’association Lis Acampaire Fourcaten :

Renseignements : 06 07 03 13 43