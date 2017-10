5ème FESTIVAL PAROLES INDIGO ARLES TARASCON DU 2 AU 5 NOVEMBRE 2017

Pour sa 5ème édition à Arles et Tarascon, le festival Paroles Indigo vous invite à partager trois journées sous le signe de la Guinée autour du thème « Enfance et histoire d’enfances ». Éditeurs, auteurs et artistes sont à l’honneur d’une programmation où alternent rencontres littéraires, lectures, tables rondes, spectacle de contes, ateliers, expositions, cinéma… pour que la fête rassemble petits et grands et bruisse de tous les talents.

Interview de Isabelle GREMILLET :

