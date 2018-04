5ème FESTIVAL DU JEU MARTINGALE A ARLES DU 19 AU 22 AVRIL 2018

L’association Martingale organise la 5ème édition du Festival du jeu, du vendredi 20 à partir de 18h30 et samedi 21 de 10h à 18h, à partir de 18h30 jusqu’à 02h c’est le off du festival avec toujours et encore des jeux et des animations et le dimanche 22 avril de 10h-19h.

Petits et grands joueurs, amateurs ou passionnés, sont attendus à la Salle des fêtes et à la Maison de la Vie Associative Arles pour jouer et s’amuser.

Faire Milles bornes pour qagner Ton Papa, s’échapper en jouant à Unlock…

Au Festival du jeu tout est possible !

L’interview de Marie-Océane DUBOIS Animatrice-Ludothécaire pour l’association Martingale :

Salle des fêtes et Maison de la Vie Associative, boulevard des Lices à Arles du 20 au 22 Avril.

Site : https://www.facebook.com/associationludotheque.martingale/