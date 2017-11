5 ème ÉDITION DU SALON DU LIVRE “A PORTÉE DE MOTS” SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 Á ISTRES

La Maison Pour Tous organise son 5ème salon du livre « À portée de Mots » à la Maison du patrimoine et des traditions (ex Hôtel de Ville) de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Seront présent pour l’événement une trentaine d’auteurs, tous résidant les villes environnantes. La diversité dans le style et le genre des auteurs présents offrira un large panel tout au long de la journée et vous inspirera peut-être une idée de cadeau en ces veilles de fêtes.

Vous aurez le plaisir de découvrir le rendu des 10 participants à l’atelier d’écriture animé en octobre à la Maison Pour Tous par Régine Franceschi.

Interview de Christelle, animatrice à la MPT d’Istres :

Maison Pour Tous d’Istres :

Téléphone : 04 42 55 32 20

Site : http://www.mptistres.org/home/portee-de-mots/