4ème FESTIVAL DE TANGO ARGENTIN “BUENOS ARLES TANGO” DU 6 AU 8 OCTOBRE 2017

Arles Tanguédia organise son 4eme festival de Tango Argentin « Buenos Arles Tango » les 6, 7 et 8 octobre 2017.

-deux soirées avec un orchestre exceptionnel venu de Buenos Aires :

« La tipica Mistériosa Buenos Aires ».

-Des ateliers avec un couple de maestros reconnus : Julio Luque et Géraldine Giudicelli »

-un apéro tango gratuit avec orchestre « Quinteto Chiquilin » et spectacle.

-une exhibition de Tango burlesque par les maestros « Julio Luque et Géraldine Giudicelli »

-un spectacle de chant (gratuit) « Association Chant’son al sur »

-deux conférences (gratuites)

« Florian Mégy » : la révolution De Caro.

« Maria Del Mar Gomez » : mano à mano Castillan/Argentin

-une projection de documentaires liés au Tango : carte blanche à « Leonel Mitre »

-une exposition de peinture pendant une semaine « Liliana Rago ».

-une despédida (bal de séparation) auberge espagnole avec tirage d’une tombola.



Interview de Corinne GARCIA trésorière adjointe et Francis LAUTIER président de l’association Arles TANGUEDIA :

Le programme complet.

Inscription et renseignements

mail : arlestanguedia@yahoo.fr

Ou par téléphone :

06 21 88 84 54 (Francis)

06 61 81 75 64 (José)

Site : http://www.arles-tanguedia.org