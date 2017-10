3èmé SALON DU LIVRE JEUNESSE ET GÉNÉRALISTE DE BOULBON LE SAMEDI 28 OCTOBRE 2017

La Municipalité de Boulbon a l’honneur de vous faire découvrir son prochain salon littéraire jeunesse et généraliste “Aux flots des mots” le 28 octobre 2017. Cette manifestation culturelle a pour but de rassembler petits et grands autour de rencontres littéraires, rapprochant lecteurs, écrivains, illustrateurs, libraires, Maisons d’Editions … tout en participant à des ateliers avec des professionnels. Ces moments de partage permettront de donner des visages et des voix à des ouvrages de papier.

Interview de Valérie JOURCIN adjointe à la culture :

Programme de la journée :

11h00 : OUVERTURE DU SALON Présentation des livres et Dédicaces

12h30 : INAUGURATION EN PRESENCE DE MONSIEUR LE MAIRE

Suivi d’un apéritif

14h00-19h00 : REPRISE DU SALON DU LIVRE

20 auteurs & illustrateurs, 1 éditeur

DES ANIMATIONS TOUTE L’APRES MIDI

14h00 à 15h00 : ATELIERS D’ECRITURE & ILLUSTRATION

Par « Optimisterre » pour les 10/12 ans

15h00 : ATELIER CLOWN

Par « Le Geste Bleu » pour les 8/12 ans

Sur les Aventures de l’astronaute Thomas Pesquet

Suivi d’une mini représentation à 16h45

16h00 à 17h00 : ATELIER LE LIVRE ACCORDEON *Leporello*

Par « Les Bleus et Les Vers » pour tous

LES AUTEURS & ILLUSTRATEURS JEUNESSE :

J. SINTES, I. LEVIEUX, L. BELHOMME, G. LETOURNEUR, A.M. QUINTARD, Marie KOCAJDA-TANGUY, M.F. BONGIOVANNI,M.C. PUJOL, L. BRET, Q. PAZZI, V.J CAMPANILE.

LITTERATURE GENERALISTE, REGIONALE & POESIE :

R. MESTRALLET, J.L. SAUT, M.G.

TRAMOY, M. DE ROY, C. LESIMPLE ROYER, G. ROUZAUD, P. SERVIOLE, M.

PIALOT

CREATION D’ALBUMS DE NAISSANCE :

C. PLACARD

L’EDITEUR JEUNESSE :

PIXYGRAPH

INSCRIPTION AUX ATELIERS AVANT LE 24 OCTOBRE AUPRES DE LA BIBILIOTHEQUE : 04 90 43 96 18 41

Site : http://www.mairie-boulbon.fr/