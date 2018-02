3ème SALON BIEN ETRE ET SANTÉ AU NATUREL A ST MARTIN DE CRAU DU 10 AU 12 FÉVRIER 2018

A l’initiative de l’association Saint-Martinoise Namasté, il aura lieu du 10 au 12 février, de 10h à 19h, aux salles Mistral et Aqui Sian Bèn. Pour cette troisième édition, une cinquantaine d’exposants est attendue.

Interview de Gaël PINAS :

Ce salon sera l’occasion de faire découvrir des méthodes s’articulant autour du bien-être et de la santé, complémentaires à la médecine traditionnelle. Du côté des exposants, la salle Mistral accueillera des stands avec des thérapeutes, des produits naturels et bio, des articles du monde… Un espace petite restauration bio (avec buvette) sera également installé. A la salle Aqui Sian Bèn 2, les conférences se succéderont sur différents thèmes. Enfin, des ateliers seront programmés à la salle Aqui Sian Bèn 1.

Tarif : 2 € (entrée libre pour les ateliers et les conférences)

À noter la présence de Conrad pour une conférence de 2H sur le thème “des sentiments à l’état d’amour” le dimanche 11 février de 14h00 à 15h30. Et après la conférence dédicace des livres:

«Un même Souffle » et «Prends Conscience, et Avance…».

Contact et réservation:

namaste13310@gmail.com

www.association-namaste.com/conrad

0629321091

Site : https://www.association-namaste.com/

https://www.facebook.com/association.namaste/