32e FESTIVAL DE LA MARIONNETTE DE FOURQUES DU 23 AU 26 OCTOBRE 2017

Chaque année, pendant les vacances de la Toussaint, le Centre de Loisirs éducatifs de Fourques vous propose un FESTIVAL DE LA MARIONNETTE ET DES FORMES ANIMÉES : spectacles pleins de tendresse, d’humour, de poésie et de sourire, conçu pour les petits et les grands, un moment de bonheur pur.



Interview de Patrick EMMANUEL:

Lieu : AUDITORIUM « Les 2 Rhônes » de FOURQUES

Lundi 23 octobre – Séances : 15 heures et 18 heures 30

« Des rêves dans le sable » Cie Sable d’avril ( Vierzon)

Le dessin sur sable est un nouveau genre artistique qui connaît un grand succés. Sur une table lumineuse, les dessins naissent et se métamorphosent, diffusés simultanément sur grand écran. Lumière et musique subliment, un spectacle qui fascine les spectateurs.

Coup de cœur du festival 2015.

Enfants à partir de 6 ans – Durée 1H

Mardi 24 octobre – Séances : 15 heures et 18 heures 30

« Dix ans d’ombres » Valéria Guglietti ( Espagne)

Depuis dix ans, Valeria Guglietti sillonne le monde et présente ses spectacles d’ombres. « Dix ans d’ombres » propose les meilleures scènes des productions réalisées au cours de ces 10 années. C’est une collection d’histoires faites avec les ombres projetées par les mains et les accessoires qui s’offre au public.

A voir absolument

Enfants à partir de 3 ans – Durée 45 minutes

Mercredi 25 octobre – Séances : 15 heures et 18 heures 30

« La petite fille et la mer» Cie Arthéma ( Gard )

Malika est sensible. Les étoiles qui scintillent, le soleil qui brille, les oiseaux qui gazouillent…Elle en pleure de joie ! Pleurer de joie ? sa maman ne comprend pas et un jour elle se fâche. « Arrête donc de pleurer.

Alors Malika a couru, loin. Vers les grandes dunes dorées. Et savez-vous ce qu’elle vit ? La mer…

Un spectacle plein de poésie et de douceur.

Enfants à partir de 3 ans – Durée 40 minutes

Jeudi 26 octobre – Séances : 15 heures et 18 heures 30

« La dompteuse de bulles» Cie Envers du Monde ( Toulouse)

Tout d’abord l’idée de ce spectacle est de faire « vivre » les bulles de savon et de leur donner un rôle. Dans les mains expertes de la dompteuse elles deviennent acrobates et funambules. Pourtant ce personnage de Dompteuse de bulles est dans l’absurde puisqu’elle cherche à dompter une matière éphémère pleine de fragilité.

Un enchaînement subtil de surprises

Enfants à partir de 5 ans – Durée 50 minutes

RENSEIGNEMENTS RÉSERVATIONS :

CLEF Centre Georges Brassens 30300 Fourques à partir du 1er Octobre 2017 Téléphone 04.90.93.14.47

Auditorium « Les 2 Rhônes » 30300 Fourques à partir du 24 octobre 2017 Téléphone 04.90.97.50.25