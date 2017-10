15 EME SALON DE L’EMPLOI A CHATEAURENARD LE 19 OCTOBRE 2017

Salon de l’emploi de Châteaurenard le 19 octobre au M.I.N de 9h à 13h.

Retrouvez sur cette page toutes les interviews réalisées durant cette journée !

Victor Nicolet responsable du service développement économique de terre de Provence agglomération organisateur du salon de l’emploi

Biocoop entreprise qui a un fort développement et de grands projets recrute

Terre de cuisine entreprise régionale spécialisée en restauration collective et cuisine naturel recrute des cuisiniers et des chauffeurs

Patrick TESIO directeur du Pôle emploi de Châteaurenard

Elora entreprise dans le domaine de la mode et du vêtement sportif propose des opportunités en statut VDI venez à la rencontre de la très dynamique Marguerite

L’adjudant Joséphine de l’armée de terre recrute

Myriam conseillère de l’Adie qui accompagne les porteurs de projets

La police nationale recrute

Le Pole Emploi de Chateaurenard avec Magali Agnès et Audrey, conseillères.

La gendarmerie nationale recrute

Bernard Reynes député de la 15ème circonscription des Bouches du Rhône

Présence de la Chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles et interview de Monsieur Georges Carbonnel au côté de Monsieur Marc Chabot et Sébastien Philibert

JEAN MARC MARTIN TEISSEIRE président de Terre de Provence Agglomération

