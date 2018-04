3 ème FORUM OBJECTIF EMPLOI A CABANNES MERCREDI 18 AVRIL 2018

Sylvie FERAUD responsable du CCAS et du bureau de l’emploi

Eurêka groupe transport Chabas recrute des chauffeurs poids lourd et super lourd ils sont basés à Châteaurenard, interview de Céline Cassagne

Le Pôle emploi de Châteaurenard partenaire du forum objectif emploi de Cabannes interview de Patrick Tesio son directeur

Lien : https://www.pole-emploi.fr/annuaire/chateaurenard-13245

La forêt ressource d’emploi c’est ce que propose le centre forestier de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur interview de Monsieur Jean-Marc Larrue conseiller en formation

Liens : http://www.centre-forestier.org

http://www.eduforest.eu/

Le parc naturel régional des Alpilles recrute pour la période estivale des agents pour la sensibilisation et la préservation des massifs forestiers interview de Jonathan Baudel chargé de mission forêt au parc naturel régional des Alpilles.

Lien : http://www.parc-alpilles.fr/

Gautier semences recrute des ouvriers en hybridation interview de Madame Semra Altun chargée de recrutement et formation chez Gautier semences.

Lien : http://www.gautiersemencesbio.com/

Le lycée agricole les Alpilles nous présente ces différentes formations avec l’interview de Gabriel Colombet enseignant.

Lien : http://www.lpa.st-remy.educagri.fr/

L’APEA association pour l’emploi en agriculture propose de nombreux postes sur tout le territoire du Pays d’Arles interview de Marjorie Crosnier Le Coz.

Interview de Christian Chasson maire de Cabannes.

Interview de Michel Pécou Maire de Graveson élus à la communauté d’agglomération terre de Provence en charge des questions Eco emploi et formation.

La Maison Familiale et Rurale d’Eyragues domaine de Beauchamp présent au salon objectif emploi de Cabannes proposition de formations tout au long de l’année et notamment une formation sur un an à partir du mois d’octobre interview de Samantha Campello chargé de mission à la MFR.

Lien : http://www.mfr-eyragues.com/

Le bilan Sylvie FERAUD responsable du CCAS et du bureau de l’emploi