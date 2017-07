2ème EDITION DU FESTIVAL LES ANTIQUES DE GLANUM À ST RÉMY DU 21 AU 23 JUILLET 2017

Après une soirée de lancement en juillet 2015 Musicades et Olivades a lancé en juillet 2016 le festival Les Antiques de Glanum. L’ambition de ce nouveau festival, créé avec l’appui du Centre des Monuments Nationaux et de la Ville de Saint-Rémy-de-Provence sur le prestigieux site archéologique situé au cœur des Alpilles, est de conjuguer musique, théâtre et poésie en un lieu unique, en privilégiant les thèmes liés à l’antiquité. Bienvenue au Festival « Les Antiques de Glanum », le nouveau rendez-vous des amoureux de l’art et de la Provence.

La fête commencera Vendredi 21 juillet 2017 : Romeo et Juliette-West Side Story

Une création de l’ensemble contraste & de la compagnie deracinemoa

La deuxième soirée, Samedi 22 juillet 2017 : Best Offenbach

Un spectacle original reprenant les grands airs d’opéra d’Offenbach, La Belle Hélène, La Vie Parisienne, Les Contes d’Hoffman, …

Le Festival s’achèvera le dimanche 23 juillet 2017 : Opéra Ad Libitum

Clôture du Festival par une grande fête lyrique, cette année dédiée aux grands airs d’opéra connus de tous : Mozart, Bizet, Gounod, Verdi…

Interview Dominique OGER président de l’asso. Musicades et Olivades :

contact: musicades.olivades@gmail.com

Tel: 07 85 50 31 56

Site : http://www.festivallesantiquesdeglanum.com/festival-les-antiques-de-glanum-2017/

https://fr-fr.facebook.com/festvalglanum.fr/