2ème ÉDITION DE DESTINATION SENIORS À ARLES LES 15 ET 16 OCTOBRE 2017

Venez à la rencontre de nos 50 exposants les 15 et 16 octobre 2017 au Palais des Congrès d’Arles, afin de trouver des solutions adaptées à votre mode de vie. De plus, diverses conférences sont prévues sur ces deux jours de salon.

Loisirs, patrimoine, bien-être, gastronomie et immobilier, autant de sujets qui vous concernent et pour lesquels nos spécialistes sauront vous renseigner. Venez-vous informer et découvrir nos stands dans une ambiance chaleureuse et conviviale, avec en parallèle des animations, ateliers et spectacles.

L’interview de Sylvia Lepesant Adjointe à la ville d’Arles Délégation Politique en faveur des seniors :

Programme détaillé: http://www.destinationseniors.fr/