2ème DÉFILÉ DE MODE À TARASCON LE VENDREDI 13 AVRIL 2018

Après le succès de la première édition en 2017 la ville de Tarascon organise son second défilé de mode Collection Printemps-Été 2018 le vendredi 13 avril à 20h30 Salle du Panoramique, la Ville de Tarascon vous convie à un grand défilé de mode animé par Soleil Fm. Découvrez les tendances Printemps Été, profitez d’un accueil VIP et d’une soirée exceptionnelle !

Prêt-à-porter enfant, adolescent, homme et femme, maroquinerie, chaussures, bijoux, coiffeurs, instituts de beauté, créateurs…

Entrée gratuite sur invitation à retirer chez les partenaires de la soirée (liste sur la page Facebook de la ville de Tarascon).

L’interview de Sophie MARTINEZ manager de centre ville et Clotilde MADELEINE adjointe au commerce et à l’artisanat de TARASCON :

Défilé de mode Collection Printemps-Été 2018 au Panoramique, Vendredi 13 avril 2018 à 20h30.

Entrée gratuite sur invitation à retirer auprès des partenaires-commerçants de la soirée.

Plus d’infos au 04 90 91 00 07 – poste 187.

Site: https://www.facebook.com/Tarascon-en-Provence-145859319387/