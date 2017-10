2ème ARLES START UP CHALLENGE DU 13 AU 15 OCT 2017

Le Arles Start-up Challenge revient pour une seconde édition !

Un week-end pour passer de l’idée au projet, du 13 au 15 octobre 2017.

L’événement est ouvert aux étudiants et aux professionnels de tous horizons qui ont envie de développer leur start-up ou de participer en exerçant leur esprit d’entreprendre pendant un week-end.

L’objectif est simple : par équipe, monter un projet de start-up et le défendre devant un jury d’experts.

Vous pouvez venir avec ou sans idées à pitcher, piochées ou non parmi les thématiques qui vous seront proposées !

A vos côtés, des mentors, chef d’entreprises ou spécialistes en propriété industrielle, business plan, marketing, communication, développement… pour vous aider et vous accompagner.

Plusieurs lots viendront récompenser la ou les équipes vainqueurs et un prix Coup de cœur Innovation Crédit Agricole sera également attribué.

Mais, plus important, il y a beaucoup à gagner sur les plans personnel et professionnel !!

interview Amandine FOLCHER et Magdalena LATAILLADE du pôle Culture et Patrimoine :

Frais d’inscription : 20 € TTC / Tarif réduit pour les étudiants et les demandeurs d’emplois : 10 € TTC

Ces frais comprennent les repas à régler par virement ou sur place (par chèque ou en espèce).

Inscriptions en ligne jusqu’au 9 octobre 2017.

Site : http://www.industries-culturelles-patrimoines.fr/

FB : https://www.facebook.com/poleICP/

