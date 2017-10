28ème BOURSE AUX DISQUES DE SALON DE PROVENCE LE DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017

Le rendez vous incontournable des amateurs et collectionneurs de disques et de musique !! 28 édition !!

Un grand choix de disques vinyles , CD et DVD , tous les styles musicaux et à tout les prix. Egalement un concert Rockabilly avec The Swindlers

passages le premier à 13h00 , le second à 15h00. Également une exposition autour des Rolling Stones et dédicaces des auteurs Dimitri Verdet et Roland Reichman à propos du livre ” Rolling Stones Tournée 1966″. L expo comprendra des pochettes 33 et 45 rares surtout pays de l’est ,Yougoslavie ,Russie ,Pologne ,Turquie, Canada.. des documents extraits de revues des pays de l’est.

et des photos exclusives du concert de Marseille qui se trouvent dans le livre…



Interview de Pierre MAMAN l’organisateur de la bourse :

Dimanche 15 octobre à 09:30 – 18:00

Espace Charles Trenet – 17 Boulevard Aristide Briand – 13300 Salon-de-Provence

( entrée 2 euros ) renseignements au 06 77 32 90 14 .

Site : https://www.facebook.com/Bourse-Aux-Disques-De-Salon-De-Provence-1441687626120289/