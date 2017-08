21ème FÊTE DU TEMPS RETROUVE À MAUSSANE LES ALPILLES DIMANCHE 27 AOÛT 2017

Si vous passez par Maussane-les-Alpilles ce dimanche-là, il ne faut pas vous étonner de voir les maussanaises et maussanais vêtus à l’ancienne ou encore des comédiens investir les terrasses des cafés et déambuler dans les rues !

Cette manifestation a pour but de recréer l’atmosphère du village au siècle dernier. Cette journée offre aux visiteurs l’occasion de découvrir le quotidien, les loisirs et les métiers d’antan. Pour cela, diverses animations gratuites font la joie des grands et des petits autour de la place centrale, parc Benjamin PRIAULET et sur l’avenue de la Vallée des Baux.

Interview de Christine GARCIN-GOURILLON, Adjointe Déléguée au Tourisme, à la Communication et aux Festivités :

Le programme : http://www.maussanelesalpilles.fr/IMG/pdf/20170728152226-2.pdf

Site : http://www.maussanelesalpilles.fr/