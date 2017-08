21ème FÊTE DU TEMPS RETROUVE À MAUSSANE LES ALPILLES DIMANCHE 27 AOÛT 2017

Cette manifestation a pour but de recréer l’atmosphère du village au siècle dernier. Cette journée offre aux visiteurs l’occasion de découvrir le quotidien, les loisirs et les métiers d’antan. Pour cela, diverses animations gratuites font la joie des grands et des petits autour de la place centrale, parc Benjamin PRIAULET et sur l’avenue de la Vallée des Baux.

Retrouvez sur cette page toutes les interviews réalisées durant cette journée !

Christine GARCIN-GOURILLON, Adjointe Déléguée au Tourisme, à la Communication et aux Festivités :

Claude Legrand réalise des peintures

la poissonnerie Saint-Louis pêche

le stand de Delhi Ka et des tissus tout droit venu d’Inde

Sylvaine et Sarah vous accueille sur le stand de l’office du tourisme

Animation musicale avec Estelle Mazillo…. the Voice 4 !

Les confitures de Jean Chiron valent le détour à déguster absolument

Le Retromobile club du golf de Fos participe à la fête du temps retrouvé

Démonstration de travail de l’argent par Adrien Moniquet

Pièce de théâtre en langue provençale avec l’association La Chourmo Dis Afouga

Jack Sautel maire de Maussane-les-Alpilles

La troupe Art scénic de Maussane réalise des scénettes avec entre autre l’évocation du classique Hôtel du Nord

Li Prouvenco

Le maréchal ferrant

La boulangerie les pains des Alpilles

Le moulin Jean Marie CORNILLE

Le bilan avec Christine GARCIN-GOURILLON, Adjointe Déléguée au Tourisme, à la Communication et aux Festivités :