20e ÉDITION DU PRIMED FESTIVAL DE LA MÉDITERRANÉE EN IMAGES A MARSEILLE DU 19 AU 25 NOVEMBRE 2017

Organisé depuis 1994 par le Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle (CMCA), le PriMed (Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen) retranscrit en images l’actualité, l’Histoire et la vie autour de la Méditerranée, à travers une sélection éclectique et exigeante de documentaires, reportages et web-documentaires, mais aussi des débats, des rencontres…

Du 19 au 25 novembre à Marseille, le public pourra ainsi découvrir, au cours de projections entièrement gratuites, des films produits par 11 pays différents : en Méditerranée (Espagne, France, Grèce, Italie, Israël, Syrie, Turquie) comme dans le reste du monde (Allemagne, Danemark, Etats-Unis, Finlande).

Le 21e PriMed réserve son lot de documents choc et d’images bouleversantes parmi les 25 films présentés (sur 385 oeuvres reçues par le CMCA) : “Child Mother”, de Yael KIPPER et Ronen

ZARETZKY laisse entendre la parole et les souffrances de femmes mariées de force alors qu’elles n’étaient encore que des enfants.



PriMed, le festival de la Méditerranée en images du 19 au 25 novembre, Marseille (Villa Méditerranée / BMVR Alcazar / MuCEM)

Programme complet sur www.primed.tv – entrées gratuites

Site : http://primed.tv/

http://www.cmca-med.org/