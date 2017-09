1ère ÉDITION DE PROVENCE PRESTIGE CHÂTEAURENARD DU 8 AU 10 SEPTEMBRE 2017

L’événement est organisé en étroite synergie avec la Mairie de Châteaurenard, et les dates choisies correspondent au très attendu Trophée des Maraîchers, qui attire chaque année plus de 5000 personnes.

35 exposants seront présents esplanade Rollande et place Voltaire, et seront sélectionnés selon la charte de qualité Provence Prestige.

Rappelons que celle-ci met en avant les hommes et les femmes du territoire sur la base de critères stricts, qui garantissent que chaque produit est bien issu du savoir fair régional. Les produits sont testés et validés en amont du salon.

Comme sur le salon Provence Prestige d’Arles, les exposant du salon Provence Prestige de Châteaurenard représenteront les métiers de la décoration, gastronomie, artisanat, beauté et bien-être.

Que ce soit à Arles ou à Châteaurenard, la Provençale attitude sera de mise, mettant en avant le savoir-faire et la créativité provençale des 35 exposants. Et cela n’est pas prêt de changer !

Parmi les exposant la Maison “Paillasson Combe de Maillane”, témoignage de monsieur Bruno DEURRIEU.



Interview de Bruno Deurrieu :

Lieu : esplanade Rollande et place Voltaire à Châteaurenard

Vendredi 8 septembre de 14h à 21h

Samedi 9 septembre de 10h à 21h

Dimanche 10 septembre de 10h à 18h

Site : http://www.provence-prestige.com/salon-art-de-vivre-provence/salon-provence-prestige-chateaurenard/

http://www.paillasson-combe.fr/