1ère DÉCISION PRISE PAR CCVBA POUR LA CRÉATION D’UNE INTERCOMMUNALITÉ UNIQUE DU PAYS D’ARLES

À l’ordre du jour du Conseil communautaire extraordinaire d’hier soir, seulement une délibération et une motion, mais à l’importance cruciale : la première, votée à l’unanimité, consistait à demander au représentant de l’État la création d’une intercommunalité unique sur le Pays d’Arles et à le solliciter pour une fusion des trois intercommunalités concernées, à savoir Vallée des Baux – Alpilles, Arles-Crau-Camargue-Montagnette et Terre de Provence.

La motion quant à elle, concernait la création d’une collectivité territoriale à statut particulier, destinée à recevoir les compétences intercommunales et départementales lors de la disparition du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, annoncée par le Président de la République, rappelons-le, pour 2021.



Interview de Hervé CHERUBINI président de la CCVBA et maire de Saint Rémy de Provence. :

Site : http://vallee-des-baux-alpilles.fr/

Les autres chroniques Mon Territoire