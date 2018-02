1er FESTIVAL DU JEU 1 2 CROA JOUONS À ST RÉMY DE PCE LE DIMANCHE 4 MARS 2018

Un festival des jeux dans les Alpilles, Vous en rêviez La Brigade du Jeu et l’Association Une Si Belle Différence l’ont fait!

Des jeux en bois géants, des jeux de plateaux, des casses têtes, des jeux adaptés…. ils nous réservent de belles surprises avec les deux valeurs qui les animent « Jouer » et « Pour tous » un festival avec un tas de jeux différents et qui sera accessible au plus grand nombre. Et en plus c’est gratuit!!!!

Interview de Joan COLLET et Sabine FERRUCCI :

Les bénéfices (buvette, tombola, etc… ) du festival seront reversés à l’association une Si Belle Différence.

Dimanche 4 mars de 10h à 18h salle de l’Alpillium à Saint RÉMY de Provence.



Site : http://www.12croajouons.fr/

https://www.facebook.com/12croajouons/