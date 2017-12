Pour son 19ème salon des Arts et des Lettres, Es’Cale a choisi le thème de l’émotion : une émotion envisagée comme un partage entre ceux qui ont conçu une œuvre et ceux qui la regardent.

Es’Cale XIX du 6 au 16 décembre 2017, Espace Van Gogh premier étage, Arles. Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h, fermeture le lundi 11 décembre. Entrée libre.

Interview de ALAIN CAVENAGO président de l’association Es’Cale :

Site : https://www.facebook.com/EsCale.Paradou/