19ème COUNTRY ROQUE FESTIVAL LES 8 ET 9 JUILLET 2017

C’est une véritable immersion dans un autre monde que propose tous les ans le Country Roque Festival. Une ambiance dépaysante qui rappelle les fêtes des bords des bayous de la Louisiane.

Le cours Foch et la place Palmie Dolmetta accueillent un public dense et enthousiaste, les exposants du «western market», les démonstrations époustouflantes de danse en ligne (Line Dancing) de l’Electric Coyote Gang, les rutilantes voitures américaines, Harley Davidson et autres Goldwings, et, bien sur, les 8 concerts gratuits aux musiques chaudes et entraînantes (rock’n roll, blues,zydeco, country).

L’interview de Raoul AMAYA président de l’association COUNTRY ROQUE FESTIVAL :

Site : http://www.countryroque.com/

https://www.facebook.com/countryroquefestival/