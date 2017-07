12 ÉME EDITION DU FESTIVAL D’ART LYRIQUE DE SALON DE PROVENCE DU 11 AU 14 AOÛT 2017

Mezza Voce a créé en 2006 ce festival à Salon de Provence. Cette association culturelle mélomane est composée de plus d’une centaine de membres, tous animés par la même volonté : Proposer l’art lyrique, interprétés par les plus grands, à un tarif accessible mais également mettre en lumière au cours d’une soirée qui leur est totalement réservée, les Jeunes Talents Lyriques, grands artistes de demain, et leur permettre ainsi de prendre leur envol professionnel sur les grandes scènes lyriques.

Pour cette 12 ème édition du Festival d’Art Lyrique de Salon-de-Provence, le compositeur français Georges BIZET (1838-1875) sera particulièrement mis à l’honneur lors de deux soirées, les 11 et 12 août, consacrées à la représentation de Carmen (entrée 43 €).

La soirée du 13 août rendra hommage à la rencontre miraculeuse entre W.A MOZART et Lorenzo DA PONTE, qui vont donner naissance à trois des plus grands chefs-d’œuvre de tout le répertoire lyrique : « Così fan tutte » (1790), « Les Noces de Figaro » (1786), « Don Giovanni » (1787).

Pour clôturer cette 12ème édition, le 14 août, les jeunes talents interpréteront les grands airs du répertoire lyrique (Puccini, Verdi, Mozart, Bizet..) (entrée 15€).

les différents tarifs de ces soirées :

Pour les 11 et 12 août à 21h30 CARMEN (entrée 43€)

Le 13 août QUAND LORENZO DA PONTE ET W.A.MOZART SE RENCONTRENT…

1ère partie : 19h00 à 21h00 : MOZART & DA PONTE – Grand concert lyrique (entrée 18€)

2de partie : 21h30 : Projection sur écran géant: « Moi, Don Giovanni » un film de Carlos Saura – 2009 (entrée libre)

Et le 14 août 21h00 (entrée 15€) SOIRÉE DES JEUNES TALENTS LYRIQUES

