100 POURCENT EMPLOI AVEC LE POLE EMPLOI PACA LES 22 ET 23 MARS 2018

Le Pôle Emploi PACA propose 100% Emploi, deux jours pour favoriser échanges et rencontres entre demandeurs d’emploi et entreprises. En tout ce sont 55 événements qui se dérouleront le 22 et 23 mars dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Interview de Nicolas CONARD directeur territorial délégué de Pôle emploi :

Programme sur notre territoire :

Jeudi 22 mars

“Forum des emplois saisonniers” de 9h à 12h30

Entrée libre

Pôle emploi, la Communauté d’agglomération Terre de Provence et la Mission locale Delta co-organisent une matinée de Job dating pour des postes dans les secteurs de l’agro-alimentaire, de l’hôtellerie et de la restauration. Une cinquantaine d’entreprises et partenaires seront présents pour rencontrer les candidats.

MIN de Châteaurenard

1115 boulevard Ernest Genevet 13160 Châteaurenard

Job dating – Services à la personne de 13h30 à 16h30

Entrée libre

Une dizaine d’entreprises du secteur des services à la personne proposeront une trentaine de postes. En amont du job dating, présentation aux entreprises des applications “Maintenant !” et “Je recrute” pour faciliter les recrutements et échanges autour de l’approche par compétences.

Agence Pôle emploi

1 rue Jean Giono

13200 Arles

Vendredi 22 mars

Entrée libreDes employeurs dans le secteur de la logistique sont à la recherche de préparateurs de commande avec la possibilité pour les candidats de passer le CACES 1.Agence Pôle emploi48 avenue Marius Chalve13140 MiramasSur invitationAtelier découverte de l’approche par compétences de Pôle emploi et des outils numériques en lien avec celle-ci (Cv en ligne, mon potentiel professionnel, Emploi Store) auprès de demandeurs d’emploi, partenaires et employeurs, avec une animation de type LAB.Agence Pôle emploi48 avenue Marius Chalve13140 Miramas

Faites la différence, affichez vos compétences ! de 9h à 12h

Sur inscription en ligne

Présentation de l’approche par compétences aux demandeurs d’emploi pour les inciter à valoriser leur candidature au-delà de leur expérience professionnelle en affichant leurs savoirs, savoir-faire et qualités professionnelles ; un moyen d’accéder à de nouvelles opportunités d’emploi.

Agence Pôle emploi

4 allée de la solidarité

13800 Istres

Sur invitationAtelier pour sensibiliser les accompagnateurs à l’emploi du territoire à l’intérêt de l’approche par compétences afin de valoriser les candidatures et de faciliter les recrutements.Agence Pôle emploi48 avenue Marius Chalve13140 Miramas

Recrutement par compétences de 9h à 12h

Sur invitation

Présentation de l’approche par compétences et de l’Emploi Store à des structures de l’IAE (Insertion par l’Activité Économique) et à Cap Emploi.

Agence Pôle emploi

ZA La Gandonne

246 rue des Canesteu

13300 Salon-de-Provence

