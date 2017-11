10 ème FOIRE GOURMANDE AU GRAS A FONTVIEILLE DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017

10ème foire gourmande au gras le dimanche 26 Novembre 2017 à Fontvieille : la plus importante foire au gras du Sud-est. Éleveurs, producteurs, volailles, foie gras, confits, truffes …. que des produits raffinés de qualité pour vos tables de fêtes.

8h-18h sous les halles de Fontvieille, devant les arènes, la place de l’église et l’allée des platanes.

Entrée libre – Restauration possible sous la Halle

Organisé par le Lions Club Paradou les Alpilles, Au bénéficie de leurs œuvres sociales et plus particulièrement ce qui touche les cancers de l’enfant et la jeunesse

Vivez l’événement en direct sur Soleil Fm.

Retrouvez sur cette page toutes les interviews réalisées durant cette journée !

Interview de Joëlle HIBELOT présidente du Lions avec son équipe !

Yves qui nous vient du Gers avec les canards d’Ariane magnifique foie gras confit

Produit phare de l’image française le champagne de la maison Lemaire venue de Hauteviller dans la Marne

Line nous propose des produits de la région de Toulouse de la maison Marquisart

Liliane vient de Monbazillac et vous propose son vieux Touron

La truffe du Ventoux

Le domaine Saint-Martin qui vient du Gers vous propose ses foie gras entièrement produit sur leur domaine à base de maïs bio produit également à la ferme

Mathilde du jardin de Sidamos qui nous propose ses conserves mais également de la pâte de coing

la maison Mas et fils

Le domaine La Loyane de Rochefort-du-Gard vigneron de l’année 2018 au Guide Hachette des vins.

Interview de Monsieur Guy Frustié maire de fontvieille et vice-président de la Communauté de Communes alpilles vallée des Baux

Découvrez les bons miels du rucher et du Mas Villevieille basé à arles