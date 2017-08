10 ANS DU FESTIVAL ZIN ZAN À ARLES LES 18 ET 19 AOÛT 2017

Voilà 10 ans que, par de belles journées et soirées que nous offre le mois d’août, le festival ZINZAN s’installe de part et d’autre des Alpilles pour y faire vibrer le son des musiques de Provence et des pays d’Oc. Cette année le festival ZINZAN célèbre ses 10 ans, et pour fêter ce bel événement, s’installe dans la ville d’Arles dans le cadre de la Cour de l’archevêché pour y faire résonner ces musiques et cadences, ces chants, ces saveurs, ces couleurs qui nous tiennent tant à cœur et savent s’y bien nous emmener en voyage dans la magie de nos contrées.

L’interview de Audrey PEINADO :

Le programme :

Vendredi 18 Août 2017 à partir de 20H30

Cour de l’Archevêché

Place de la République, Arles

Concert :

La Roquette – La Roquette réenchante avec une verve toute féminine l’ici et le maintenant des cultures populaires occitanes. Elle murmure ou crie des compositions inédites où se déclinent la suavité et la poigne de leurs timbres. Un bouquet musical piquant et épicé qui donne voix à des constellations de vie.

Balèti :

Nòu – Le trio est né avec la création de la grande région Nouvelle Aquitaine. Benoît Roblin, Arnaud Bibone et Gilles de Becdelièvre ont eut envie d’une rencontre entre leurs compositions et mélodies traditionnelles pour proposer un bal riche de variétés, de danses et d’influences. La vielle à roue, la boha et l’accordéon diatonique se mélangent parfaitement, le bal néo-aquitain peut commencer.

Quaus de Lanlà – C’est autour du répertoire et des pratiques de chant à danser en Auvergne et Massif Central qu’Eric Desgrugillers, Sébastien Guerrier, Didier Décombat se sont rejoints. S’appuyant sur le phrasé, les temps forts de chaque air à danser, leurs voix se répondent, se percutent, s’enroulent dans de beaux arrangements pour soutenir l’énergie de la danse. Ils lient les gestes à la parole, jouent des cris, des percussions aux pieds, de la beat box.

Samedi 19 Août 2017 à partir de 20H30

Concert :

Chin Na Na Poun – Manu Théron, Patrick Vaillant et Daniel Malavergne se sont penchés sur le répertoire de Victor Gélu, chansonnier mythique du 19e siècle marseillais. Tuba, mandoline et voix s’interpellent ou se haranguent sans ménagement. Poète du peuple, Victor Gélu dépeint le monde fantasque, turbulent, baroque et bavard de l’aire industrielle.

Balèti :

Laüsa

Un Rêve envoûté

Des Climats Sonores Enracinés, Ancrés

Un chant gascon actuel

Une voix timbrée et granuleuse

La Symbiose violon populaire et accordéon diatonique,

Un bouzouki incisif

Des Riffs empruntés au Rock et aux musiques africaines… Des cordes bourdonnantes et l’Ostinato qui crée la tension. C’est un peu tout ça Laüsa.

Duo Gielen-Pilartz

Ces deux musiciens passionnés par la musique traditionnelle ont formé leur duo en 2010. Pour les danseurs, impossible de rester insensibles aux rythmes des bourrées, des gigues des valses et des mazurkas qui leurs seront proposés. Un savant mélange d’énergie, de poésie, de puissance, de mélancolie et surtout de joie de vivre… Un duo à découvrir de toute urgence !

Et pendant ce temps, la journée :

Stages de danses en Balèti

Vendredi 18 août : Ce stage de danse, animé par Claire Bezoge, sera l’occasion d’un voyage à travers les cultures d’Occitanie, de l’Auvergne à la Gascogne. Un stage pour ouvrir une fenêtre sur l’univers des danses que Nòu et Quaus de Lanla feront sonner le soir même, pour la 1ère soirée du festival ZINZAN, Cour de l’Archevêché.

Horaires : 10h30/12h30 – 14h30/17h30

Tarif : 25€

Samedi 19 août : Depuis plus de 10 ans, Nicolas Lelong, formateur pour adultes de profession, anime des ateliers de danses traditionnelles. Cet atelier convivial vous fera découvrir ou redécouvrir les danses de couples ou collectives dans une ambiance festive.

Horaires : 10h30/12h30 – 14h30/17h30

Tarif : 25€

Stages de polyphonies et Folies Provençales

Samedi 19 et dimanche 20 août : Manu Théron anime des ateliers de chant collectif permettant l’exploration de nombreuses techniques (polyphonie et voix populaires, voix et parole, rythme…) dans tous les territoires occitans depuis 1996. Il est un entremetteur qui invente des retrouvailles entre une culture libérée des pressions communautaires ou politiques et ses héritiers, d’où qu’ils viennent. Horaires : 10h30/12h30 – 14h30/17h30

Tarif : 40€ la journée ou 60€ les deux jours

La radio ZinZan :

Le Samedi 19 août à 12h30 au kiosque à musique du Bd des Lices. Anaïs Vaillant et Galaad Germa vont ambiancer la radio ZinZan aux sons de la fanfare sauvage et carnavalesque des tambours du Père Ned.

Et d’autres surprises encore, dont :

Les fadas de la chansons françaises : Les Assortis

Le bouche-trou inter plateau : Petit Max

L’ ensemble polyphonico-percussif : Les Tambours du Père Ned

et bien plus encore, apportez vos instruments !